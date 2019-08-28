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Конопля в гробу: как наркоторговцы в Колумбии провозят контрабанду

Колумбийские наркоторговцы решили провезти контрабанду в гробу.

Полиция страны во время рейда нашла зелье в гробу, который перевозили машиной.

В ней 300 килограммов конопли.

Их обнаружили во время проверки автомобиля на контрольно-пропускном пункте на трассе.

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Водителя арестовали. Сейчас выясняют, кто его сообщники и куда злоумышленники планировали переправить наркотик.

К слову, российский юрист подал в суд на Путина за езду на мотоцикле без шлема.

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