Конституция, бизнес, космос: 10 достижений Украины во времена президентства Кучмы

Пока политический олимп впервые или в очередной раз пытаются взять желающие стать депутатом, свой бесценный политический опыт может смело анализировать сегодня второй президент Украины Леонид Кучма. 19 июля – ровно 25 лет, как он впервые стал главой Украины.

Леонид Кучма – единственный президент, который возглавлял государство два срока подряд. Однако его десятилетие на высшем посту выделяется не благодаря длительности. Прежде всего за эти 10 лет в Украине впервые появились вещи, которые имели неоспоримое влияние на дальнейшее развитие государства.

Неспокойные 90-е, зашкаливающая инфляция, экономика на дне, отсутствие национальной валюты и неоднозначное отношение Запада. Такой Украина досталась в 1994-м второму президенту Леониду Кучме.

В нашей жизни есть вещи, которые, кажется, были всегда. Но появились они именно в 10-летие Кучмы. Леонид Кучма стал президентом страны, жившей по перелатанной и переписанной советской конституции, и за два года по его настоятельству Верховная Рада приняла основной закон независимого государства.

Отрезные купоны, банкноты с шестью нулями. Украинцы были миллионерами, но не могли купить за эти деньги ничего. И только обуздав гиперинфляцию в более 10000% в год, Украина, хоть и последней в СНГ, но уверенно ввела собственную валюту в 1996-м.

Украина ожила, возрождалась промышленность, развивался банковский сектор, нарастил мышцы малый бизнес, появились частные предприятия и первые фермерские хозяйства.

– Кучма держал макроэкономическую дисциплину, высокий рост экономики, низкую инфляцию и низкие долги государства, по простому это называется – Кучма зарабатывал больше для страны, чем страна тратила, – отметил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Институт президента с неограниченными полномочиями – такой досталась должность Кучме, но он сам начинает процесс передачи рычагов управления парламенту. Ведь именно так живет большинство демократических стран. Оранжевую революцию украинского гражданского общества он не только не дал подавить, но и удержал от насилия все стороны, посадив их за круглый стол.

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Пророссийские силы фактически захватили власть в Крыму. Нелегитимный президент Мешков обещал присоединить полуостров к России. В марте 1995 Кучма отправляет в Симферополь отряд спецназовцев. Мешкова депортировали.

А в 2003-м Путин проверяет украинские власти на слабость, происходит попытка аннексии украинского острова Тузла. Прервав заграничный визит, Кучма организовывает оборону острова. Он отдает приказ стрелять, если россияне нарушат границу.

Противостоять России было бы невозможно без прочной армии. Именно при Кучме создаются новые рода войск, появляются первые контрактники. Украинские миротворцы действуют по всему миру.

Украина впервые четко формулирует свой курс на Запад. 1997-й: Украина подписывает с НАТО хартию об особом партнерстве. 2002-й: СНБО под председательством Кучмы впервые провозглашает, что Украина должна вступить в НАТО. Именно Кучма в 2003-м первым провозглашает цель вступления Украины ассоциированным членом в ЕС.

Украина освоила космос. В 1995 отправила на орбиту свой первый научно-исследовательский спутник Сич-1. А в 1997-м- и первого астронавта. Становится двигателем престижной международной программы Морской старт.

10-летие Кучмы не все оценивают одинаково. Кроме достижений, в эти годы были и проблемы, и кризисы. Но базовые вещи, которые Украина получила в те годы, остаются с нами и продолжают определять нашу жизнь. Только Крым сейчас не наш. Конечно, временно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Кучма вернулся в ТКГ.

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