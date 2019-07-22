Конституция, кнопкодавство и языковой закон: чем запомнились Рады прошлых созывов

В советские времена Верховная Рада имела номинальное значение. И голосовала за уже готовые решения ЦК. Все изменилось весной 1990-го, когда удалось провести первые демократические парламентские выборы. Тогда выбирали нардепов в Раду советскую, но именно ей было суждено стать первым парламентом независимой Украины и принять судьбоносные Декларацию о государственном суверенитете Украины и Акт провозглашения независимости Украины.

Хотя большинство в первом созыве держали коммунисты, демократам удалось создать мощную оппозицию – блок Народна рада. Леонид Кравчук со спикерского кресла пересел в президентское. Парламент возглавил Иван Плющ, известный многими крылатыми фразами.

В конституционную ночь, под угрозой досрочного роспуска, народные депутаты сутки не выходили из зала и утром 28-го июня таки приняли Конституцию Украины. Основной закон – главное достижение парламента второго созыва. Выбран он был досрочно в 1994-м. Коммунисты получили наибольшую фракцию, а неизменным спикером был социалист Александр Мороз.

В марте 1998 украинцы в третий раз избирали депутатов. Впервые голосовали по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. И снова левые силы – в лидерах, но большинства они уже не имели. Как и ни одна из партий. Поэтому, эта каденция – постоянные конфликты и компромиссы.

В 2000-м – дошло до раскола. Демократическое крыло Рады собралось в украинском доме и впервые сформировало некоммунистическое большинство. Иван Плющ во второй раз избран спикером. Этот же парламент впервые в истории Украины выразил недоверие правительству, которым руководил Виктор Ющенко.

И хотя третья Рада Ющенко уволила, то четвертая дала ему дорогу к президентству. В 2004-м страну лихорадило из-за фальсификации ЦИК в пользу Януковича. Улицы городов заполонили митингующие. Началась Оранжевая революция. Но выход из кризиса нашли именно в парламенте. Одним пакетом позволили впервые в Украине провести третий тур президентских выборов и изменили форму правления на парламентско-президентскую.

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Каденция депутатов пятого созыва была самой короткой в ​​истории – всего год. В 2006 году регионалы Януковича решили создали коалицию с социалистами и коммунистами и переманивали соратников Ющенко и Тимошенко. Поэтому их фракции сложили свои мандаты, Верховную Раду распустили.

В сентябре 2007-го началась эра шестого, самого одиозного в то время парламента. Не успели депутаты просидеть в креслах год, как над Радой навис домоклов меч. Виктор Ющенко вдруг подписывает указ о роспуске законодателей. Мол, исчезла демократическая коалиция. Но Батькивщина пошла в суд и обжаловала этот указ.

Парламент продолжил работать. Уже с новым спикером. Арсения Яценюка заменил Владимир Литвин. Но кроме политического кризиса она запомнилась и расцветом кнопкодавства, и рукой Чечетова. А еще эти депутаты благословили антиукраинской закон Колесниченко-Кивалова и Харьковские соглашения, по которым российский флот оставили в Крыму до 2042 года.

Тенденция сохранилась в совете седьмого созыва, которую окрестили ручным парламентом Януковича. Спикер Владимир Рыбак игнорировал регламент. Тушки и кнопкодавства – стали нормой. И в историю эта Рада вошла как автор диктаторских законов, ограничивавших права граждан.

После побега Януковича и победы Майдана – большинство в Раде распалось. Спикером стал Александр Турчинов, он же выполнял обязанности президента. Впоследствии Петр Порошенко ее распустил. Такую же судьбу повторили и избранники восьмого созыва. Хотя заслуг у нее было немало: безвиз, признание России государством-агрессором, принятия изменений в Конституцию Украины относительно движения в ЕС и НАТО, языковой закон и избирательный кодекс. А еще в этой Раде было больше всего женщин – почти полсотни. Правда, одна из них хотела Раду взорвать.

Восьмая Рада стала рекордсменкой по количеству депутатов, против которых возбуждались уголовные дела. Но несмотря на это – она ​​лидер среди европейских парламентов по трудолюбию – более 700 законов и 1300 постановлений.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, с какими нарушениями проходили парламентские выборы в Украине.

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