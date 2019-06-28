Конституция Украины: почему не всегда работает и что нужно модернизировать

Государственный праздник и одна из главных площадей Киева рядом с парламентом названа в честь основного закона Украины – Конституции. Но на практике часто этот документ воспринимают как тот, который можно перетолковать или просто не соблюдать его норм.

Например, статья 3 гласит, что жизнь и здоровье людей – высшая социальная ценность. Но при этом Украина возглавляет первое место в Европе по смертности.

Статья 24 запрещает дискриминацию по любому признаку. В то же время в парламенте лишь 12% женщин. Средняя зарплата украинок всегда была меньше, чем у мужчин.

Статья 55: права и свободы человека и гражданина защищаются судом. При этом Украина среди лидеров по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека. А значит, у нас системно нарушается право на справедливый суд.

Статья 43 говорит о праве на труд. Но 3 млн украинцев, не найдя достойной работы в Украине, работают за рубежом постоянно. А еще примерно 8 млн мигрируют.

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Как так случилось? Ведь украинская Конституция – одна из самых современных в Европе. Ее готовили 4 года украинские и западные правоведы. А чтобы закрепить основополагающие вещи – украинский язык государственным, прописать страну независимой и унитарной – пришлось идти на многие компромиссы. Поскольку иначе убедить тогдашних коммунистов утверждать независимость Украины было невозможно, – отмечает один из авторов основного закона Виктор Мусияка.

Основной закон – не идеален, – признает еще один из авторов основного закона Сергей Головатый. Но это указатель, как действовать власти. И если бы Конституции придерживались четко, то многих конфликтов просто бы не было.

Но Конституцию таки стоит модернизировать, – говорит известная юрист Марина Ставнийчук. И менять надо не ради властных полномочий, а для усиления прав и свобод человека. Современная Конституция прежде должна заниматься вопросом экологии, качественного мира и доступной медицины.

Но за властью и своими правами должны следить и сами украинцы. А по последним опросам, лишь 10% украинцев читали Конституцию, а почти половина граждан не читали основной закон вообще.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Зеленский поздравил с Днем Конституции и запустил флешмоб.

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