Контрабанда и взятки: Зеленский проинспектировал деятельность Одесского порта

Контрабанда в Одесском порту, взятки и увольнения. Эти основные вопросы сегодня обсуждались на совещании развития одесского порта под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Полтора часа заседания прошли в спорах и взаимных обвинениях чиновников.

Совещание по развитию морских портов Украины при участии президента началась с увольнений. Владимир Зеленский предложил написать заявление председателю Государственной фискальной службы Александру Власову. Чиновник не выполнил своего обещания перед президентом и не уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Двое чиновников просто ушли в отпуск.

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Администрацию президента удивило, что единственный въезд в Одесский порт обслуживает частная компания. Проезд платный, кроме того, всегда огромные очереди. Поэтому Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы, чтобы тот выделил землю для строительства нового пути, бесплатного. Говорили на совещании и о контрабанде в Одесском порту. По данным администрации президента, через теневые схемы государство ежедневно теряет миллион долларов. Руководитель таможни оправдывался.

Президент призвал освободить работников таможни, причастных к контрабандным схемам. Также на совещании раскритиковали работу Государственной экоинспекции.

Президент поручил через неделю отчитаться об изменениях в проблемных вопросах области и сообщил, что нового руководителя Одесской обладминистрации выберут на конкурсной основе.

Сегодня Владимир Зеленский посетил и Херсонщину, побывал на КПВВ на границе с Крымом и представил нового руководителя области – Юрия Гусева.

Нагадаємо, президент Украины Владимир Зеленский требует возвращения нацгвардейца Виталия Маркива в Украину.

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