Контрнаступление неизбежно! Что сейчас происходит в Херсонской области
Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты Херсонской области от российских оккупантов.
Нынешняя война — это битва артиллерии и современных технологий.
Российская армия мстит ВСУ за продвижение в Херсонской области обстрелами сел и жилых домов.
На Днепропетровщине вражеская ракета попала в сельский дом культуры, уничтожив местную библиотеку.
РФ обстреливает поля запрещенными кассетными бомбами, которые разлетаются повсюду. Из-за этого горит урожай. Бьют и по предприятиям аграриев.
Украинские военные уверены в победе, но, говорят, недооценивать противника — нельзя. Россияне хорошо оснащены и имеют преимущество в артиллерии и бронетехнике.
Украинские военные стараются сохранить жизнь каждого солдата. Многие пошли защищать свою землю с родными и друзьями.