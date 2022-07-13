Контрнаступление неизбежно! Что сейчас происходит в Херсонской области

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты Херсонской области от российских оккупантов.

Нынешняя война — это битва артиллерии и современных технологий.

Российская армия мстит ВСУ за продвижение в Херсонской области обстрелами сел и жилых домов.

На Днепропетровщине вражеская ракета попала в сельский дом культуры, уничтожив местную библиотеку.

РФ обстреливает поля запрещенными кассетными бомбами, которые разлетаются повсюду. Из-за этого горит урожай. Бьют и по предприятиям аграриев.

Украинские военные уверены в победе, но, говорят, недооценивать противника — нельзя. Россияне хорошо оснащены и имеют преимущество в артиллерии и бронетехнике.

Украинские военные стараются сохранить жизнь каждого солдата. Многие пошли защищать свою землю с родными и друзьями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.