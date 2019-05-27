Концерт Океана Эльзы в Киеве уникальная сцена и новые песни

Сто тысяч и не меньше – именно столько украинцев пришли на концерт Океана Эльзы, который состоялся накануне в столичном выставочном центре.

Святослав Вакарчук организовал выступление за рекордно короткий срок. Сцена – уникальная для Океана Эльзы – 360 градусов. Фанаты стоят вокруг и видят все. Вакарчук анонсирует некоторые песни.

Одна из изюминок вечера – песня Не питай. Вакарчук одной рукой играет на рояле, другой держит микрофон. Платформа под ним крутится. Также, Вакарчук спел песню, посвященную борьбе за независимость.

Читайте: Интересные факты и лучшие песни Океана Эльзы

Солист Океана Эльзы напомнил со сцены: война продолжается, и мы живем обычной жизнью благодаря воинам, которые защищают нас при любой погоде, жертвуя здоровьем и жизнью.

Фанаты не отпускали Вакарчука достаточно долго, заставляя его несколько раз остаться и спеть на бис. Сам концерт певец просит не связывать с его заявлением о походе в политику.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Океан Эльзы зажег Олимпийский на День независимости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.