Копают андезит и развозят по Украине: как наживаются воры на Закарпатье

Правоохранители и силовики бессильны или не хотят бороться с ворами природного облицовочного камня андезита на Закарпатье. Андезитами украинцы украшают фундаменты, заборы, обустраивают дорожки, это популярный стройматериал и очень востребован.

В закарпатских лесах запасы разноцветного и крепкого андезита огромны. Местные воры самовольно копают вручную, безжалостно уничтожая лес и нанося государству огромные убытки. Украденный камень грузовиками развозят по всей Украине.

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Сколько украдено андезита на Закарпатье и какой вред нанесен природе и государству, не знает ни один контролирующий орган. Потому что проверки у нас запрещены. и местные чиновники не спешат ситуацию изменить. Лесоводы составили несколько сотен админпротоколов за подкопанные деревья и перерытый лес. Но штрафы за это смехотворные.

Еще сложнее доказать саму кражу андезита, говорят в полиции. За нарушение правил охраны или использования недр в Закарпатье в этом году открыто только четыре уголовных производства. Но пока что не наказан ни один вор. Зато бизнес процветает – кубометр андезита стоит от 800 до 2,5 с половиной тысяч гривен, в зависимости от формы и толщины. Воры на масштабной добыче богатеют. И безжалостно уничтожают природу. Но пока как и с янтарем, государство закрывает глаза на массовый вандализм.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что таможенники изъяли 500 кг контрабандного янтаря.

Опубликовано Декабрь, 06 в 16:46



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