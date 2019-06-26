Копирование названия и символики: грязные технологии предвыборной кампании

Старт избирательной кампании, а вместе с ней и грязных технологий. По всей стране уже массово фиксируют случаи недобросовестной политической конкуренции. Сейчас их более сотни. И это только начало. К сожалению, привлечь нарушителей к ответственности практически невозможно.

Чаще всего пытаются скопировать бренд рейтинговой партии Слуга народа. А вот привлечь нарушителей к ответственности практически невозможно. Копировать названия, символику и даже элементы политической силы – особенность нынешних выборов в парламент. Высокий рейтинг партии Слуга народа кандидаты пытаются использовать в своей нечестной агитационной борьбе. Это технология так называемого хитрого обмана избирателя.

В этом году центральная избирательная комиссия впервые обязал кандидатов информировать об изменении фамилии и осуществлении такой процедуры. Все – чтобы избежать регистрации кандидатами двойников.

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Однако ЦИК не имеет никаких полномочий наказать нарушителей. Она только проверяет кандидатов и о намерении реально участвовать в избирательной кампании, и о намерении сыграть роль двойника кандидата с известными именем. Но ни одного отказа в регистрации по этому критерию так и не произошло.

Публичность – единственное оружие против воров бренда, – говорит кандидат в депутаты от партии Слуга народа Дмитрий Кисилевский. Поэтому его штаб обратился к конкурентам с открытым призывом – соблюдать честные правила.

К слову, Факты ICTV рассказывали о предвыборной программе партии Слуга народа.

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