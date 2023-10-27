Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
– В Крыму взорвался российский корабль Владимир Козицкий.
– Российские потери 27 октября.
– РФ ударила дронами по южным областям.
– Последствия российской атаки в Хмельницкой области.
– Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон о поддержке Украины.
– Программа сексуального образования для подростков – особый проект фонда Елены Пинчук.
– Помощь военным от студентов-фармацевтов.
— Спасти Дуб Железняка — в Черкасскую область съехались ученые.
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