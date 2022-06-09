Корабли РФ возле Одессы: как город готовится к разблокированию портов

В Черном море недалеко от Одессы все еще дежурит российский флот. Риски ракетных и авиационных ударов по городу очень высоки, предупреждают военные. Остается и угроза вторжения, хоть и небольшая. Чтобы обезопасить город, побережья заминированы.

С наступлением лета регион постепенно возвращается в режим так называемого курортного сезона.

Но в этом году сезон будет без купания в Черном море, ведь побережье заминировано, а в море разбросаны более полутысячи морских мин.

В северной части Черного моря все еще остается корабельная группировка россиян — два ракетных корабля, подводная лодка и большой десантный корабль.

Риски ракетных или авиационных ударов сейчас высоки. Ночью можно услышать целый ряд взрывов и выстрелов.

Шансы на проведение десантной высадки на украинском побережье сейчас низкие. Флотилия россиян не входит в зону поражения Военно-морских сил Украины.

В оперативном командовании Юг говорят, что даже вариант с разблокировкой украинских портов страной-агрессором совместно с Турцией может стать риском для одесского побережья.

Идут в регионе и контрдиверсионные мероприятия. На днях правоохранители обнаружили мужчину, которого завербовали спецслужбы оккупанта. Он собирал данные о блокпостах в регионе, наличии оружия и количестве личного состава.

В целом, ситуацию в области полностью контролируют Вооруженные силы Украины. Со стороны так называемого Приднестровья никаких провокаций не замечено, отчитываются в командовании Юг.

И если враг решит оттуда атаковать Одесщину, у него не будет никаких шансов даже на тактическую победу.

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