Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Политика

Корабли РФ возле Одессы: как город готовится к разблокированию портов

Назар Бурхан журналист Факты ICTV Анна Бурлацка Відеоредактор

В Черном море недалеко от Одессы все еще дежурит российский флот. Риски ракетных и авиационных ударов по городу очень высоки, предупреждают военные. Остается и угроза вторжения, хоть и небольшая. Чтобы обезопасить город, побережья заминированы.

С наступлением лета регион постепенно возвращается в режим так называемого курортного сезона.

Но в этом году сезон будет без купания в Черном море, ведь побережье заминировано, а в море разбросаны более полутысячи морских мин.

В северной части Черного моря все еще остается корабельная группировка россиян — два ракетных корабля, подводная лодка и большой десантный корабль.

Риски ракетных или авиационных ударов сейчас высоки. Ночью можно услышать целый ряд взрывов и выстрелов.

Шансы на проведение десантной высадки на украинском побережье сейчас низкие. Флотилия россиян не входит в зону поражения Военно-морских сил Украины.

В оперативном командовании Юг говорят, что даже вариант с разблокировкой украинских портов страной-агрессором совместно с Турцией может стать риском для одесского побережья.

Идут в регионе и контрдиверсионные мероприятия. На днях правоохранители обнаружили мужчину, которого завербовали спецслужбы оккупанта. Он собирал данные о блокпостах в регионе, наличии оружия и количестве личного состава.

В целом, ситуацию в области полностью контролируют Вооруженные силы Украины. Со стороны так называемого Приднестровья никаких провокаций не замечено, отчитываются в командовании Юг.

И если враг решит оттуда атаковать Одесщину, у него не будет никаких шансов даже на тактическую победу.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пьяные угрозы соседке и разгром в сельсовете: в Одесской области задержан 39-летний хулиган
Пьяные угрозы соседке и разгром в сельсовете: в Одесской области задержан 39-летний хулиган
Тяжелые бои на Луганщине и запуск российского интернета в Херсонской области: ситуация в регионах
Тяжелые бои на Луганщине и запуск российского интернета в Херсонской области: ситуация в регионах
Разминирование украинских портов может занять несколько месяцев — спецсоветник ООН
Разминирование украинских портов может занять несколько месяцев — спецсоветник ООН
Оккупанты снова обстреляли северодонецкий Азот, по области — четверо погибших — Гайдай
Оккупанты снова обстреляли северодонецкий Азот, по области — четверо погибших — Гайдай
В Одесской области сообщают о взрывах, в ОВА говорят — это учения
В Одесской области сообщают о взрывах, в ОВА говорят — это учения
В Британии призвали расследовать сообщения о краже Россией украинского зерна
В Британии призвали расследовать сообщения о краже Россией украинского зерна
Потери оккупантов с начала войны составляют 31 360 человек — Генштаб
Потери оккупантов с начала войны составляют 31 360 человек — Генштаб
Беларусь у границы с Украиной планирует увеличить численность войск до 80 тысяч — Генштаб
Беларусь у границы с Украиной планирует увеличить численность войск до 80 тысяч — Генштаб
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка