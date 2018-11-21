Граница с Польшей может сдвинуться. На Волыни река “съедает” берега

Потерять тысячи гектаров собственной территории через реку. Украинско-польская граница на Волыни, проходящая по реке Западный Буг, может постепенно сползти на восток. Метр за метром река съедает берега и существенно меняет русло, а потенциально – и пределы украинской территории. Специалисты предупреждают: если берега срочно не укрепить, потеряем более 5 тыс. га земли. Однако денег на обуздание стихии традиционно нет.

Своенравный западный Буг, протекающий между двумя странами. Местные активисты подсчитали: из-за изменения русла Украина уже потеряла почти 100 га территории.

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С октября возобновили работы по укреплению берега, которые продолжаются уже почти 15 лет. Из-за недостатка денег процесс медленный.

Пограничники говорят: формально пределы границы пока не менялись. Они лишь переставляют пограничные столбики – потому что старые смывает течение. Но поляки могут поставить вопрос об изменении границы в рамках нового русла Западного Буга. Ведь свой берег они укрепляют. То же обязана делать и Украина.

К слову, Рада поддержала 3-летнее бюджетное планирование в Украине.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 15:23



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