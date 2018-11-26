Границу не разблокируют и при военном положении! Вторые сутки протеста евробляхеров

Даже после введения военного положения, евробляхеры блокады с западных границ снимать не будут. Об этом они заявляют лично.

В то же время, против евробляхеров, которые перекрывают дороги на западных границах страны уже начали возбуждать уголовные производства. В частности, на пункте пропуска Ягодин. В полиции сообщают, что сейчас движение на Ягодине и пункте Устилуг частично разблокировано. А вот на Рава-Русской, Краковце, Угринови, Шегинях пути перекрыто.

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Дальнобойщики за сутки почти не сдвинулись с места. Водители возмущаются и нервничают – ведь из-за блокирования границы владельцами евроблях – у них горят контракты и срывается доставка товаров в Европу. Не пропускают и тех, кто уже заехал в Украину.

Со вчерашнего дня заблокирован КПП Малый Березный на границе со Словакией. И Солотвино – с Румынией. Сегодня утром почти полтысячи закарпатцев перекрыли въезд и выезд из пункта пропуска Тиса на украинско-венгерской границе. Не пропускают никого. Протестуют евробляхеры со вчерашнего и под стенами областной госадминистрации в Ужгороде. Уверяют: акции бессрочные. Даже если в стране и введут военное положение, границы не разблокируют. Но таможенники говорят: перед законом все равны – и схемы уже не пройдут.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что военное положение в Украине не предусматривает автоматической отмены выборов в 2019 году.

Опубликовано Ноябрь, 26 в 14:21



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