Граница с Беларусью: Силы обороны укрепляют рубежи| Новости Факты ICTV за 22.01.2024

— Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев в День Соборности Украины.

— Как украинские пограничники работают возле Белоруссии.

— ДФТГ сейчас реорганизуют.

— В Ужгороде заработал новый реабилитационный центр для военных.

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