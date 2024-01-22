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Граница с Беларусью: Силы обороны укрепляют рубежи| Новости Факты ICTV за 22.01.2024

— Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев в День Соборности Украины.

— Как украинские пограничники работают возле Белоруссии.

— ДФТГ сейчас реорганизуют.

— В Ужгороде заработал новый реабилитационный центр для военных.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 23.30 (12.01.2024).

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