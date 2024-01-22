Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Граница с Беларусью: Силы обороны укрепляют рубежи| Новости Факты ICTV за 22.01.2024
— Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев в День Соборности Украины.
— Как украинские пограничники работают возле Белоруссии.
— ДФТГ сейчас реорганизуют.
— В Ужгороде заработал новый реабилитационный центр для военных.
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