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Коронавирус бьет по карманам: авиакомпании и турфирмы отменяют рейсы

Паника вокруг коронавируса влияет и на бизнес. Значительные потери несут международные и украинские компании. Даже малый и средний бизнес в зоне риска.

Особенно достанется международному бизнесу — авиаперевозчикам, логистическим компаниям и туристическим фирмам. Если ситуация ухудшится, многие компании могут оказаться в ситуации выживания или закрытия бизнеса. Снизится предпринимательская инициатива.

Эксперты прогнозируют, что первой от коронавируса пострадает сфера услуг. Однако есть и те, кто заработает на болезни. Прежде всего, это фармацевтические компании, оптовые склады, супермаркеты. А еще — частные таксисты, няни, транспортные службы и доставка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев за рубежом вернуться в Украину в ближайшие три дня в связи с прекращением регулярного авиасообщения 17 марта.

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