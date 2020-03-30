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Коронавирус или пневмония: почему могут отказать в проведении теста

Если у вас поднялась температура и появилась боль в легких — немедленно обращайтесь по телефону к врачу.

Если вам отказываются сделать тест на коронавирус — обращайтесь на горячую линию Минздрава, — посоветовал Украинский главный санитарный врач Виктор Ляшко. Но дозвониться туда очень трудно, — говорят украинцы, — а если даже и удается, то на быструю реакцию рассчитывать не стоит — могут дать ответ в течение 15-30 рабочих дней.

В Минздраве обнародовали перечень лиц, которые могут рассчитывать на тесты — это медики и лица, контактировавшие с больным Covid-19. В этом списке нет лиц с симптомами ОРВИ или даже пневмонией.

Не будут тестировать и всех подряд, кто возвращается из-за границы. Мол, не экономично. Их будут отправлять на обсервацию. Между тем, часть экспресс-тестов на коронавирус передадут бригадам экстренной медицинской помощи. Подробнее в сюжете Татьяны Наконечной и Олега Корниенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о себестоимости украинских тестов на коронавирус и почему их не производят.

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