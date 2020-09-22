Коронавирус мутирует и смертность от него в Украине вырастет — Голубовская
В Украине прогнозируют увеличение летальных случаев от Covid-19.
Об этом заявила инфекционистка Ольга Голубовская.
Мол, вирус мутирует и с наступлением холодов в стране возрастет количество тяжелых больных. К тому же, инфицированные обычно не спешат обращаться к медикам.
Всего с начала пандемии скончались более 3,5 тыс. человек. Заболели более 178 тыс. пациентов. Выздоровели, к сожалению, меньше половины.
Больше всего заражений ежедневно фиксируют во Львове, Киеве, на Харьковщине, Тернопольщине и Одесской области.
2020-09-22
Теги: Карантин, Коронавирус Covid-19