Коронавирус на Луганщине: готовы ли медучреждения и чего не хватает

На Луганщине пока только три случая коронавируса. Впрочем, скорее всего, низкая статистика связана с недостаточностью тестов. Как только их завезут в достаточном количестве, то случаев болезни станет больше. А вот готовы ли медучреждения фронтовой области к наплыву пациентов?

Первая лаборатория в Луганской областии восьмая, аккредитованная по международным стандартам в Украине. Теперь здесь будут делать ПЦР-тесты на коронавирус. И ждать двое суток на результат из Киева не надо.

Теперь на Луганщине 5 тыс. ПЦР-тестов и три подтвержденных коронавирусных случаев. Новая лаборатория позволит проверить всех пациентов с пневмонией, а это более сотни.

Не так оптимистичны в общественной организации Восток-СОС. Там проверили коронавирусную готовность 12 медицинских учреждений Луганщины.

Факты ICTV ранее писали о том, в каком состоянии инфекционные больницы в Украине.

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