Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Коронавирус на Луганщине: готовы ли медучреждения и чего не хватает

На Луганщине пока только три случая коронавируса. Впрочем, скорее всего, низкая статистика связана с недостаточностью тестов. Как только их завезут в достаточном количестве, то случаев болезни станет больше. А вот готовы ли медучреждения фронтовой области к наплыву пациентов?

Первая лаборатория в Луганской областии восьмая, аккредитованная по международным стандартам в Украине. Теперь здесь будут делать ПЦР-тесты на коронавирус. И ждать двое суток на результат из Киева не надо.

Теперь на Луганщине 5 тыс. ПЦР-тестов и три подтвержденных коронавирусных случаев. Новая лаборатория позволит проверить всех пациентов с пневмонией, а это более сотни.

Не так оптимистичны в общественной организации Восток-СОС. Там проверили коронавирусную готовность 12 медицинских учреждений Луганщины.

Факты ICTV ранее писали о том, в каком состоянии инфекционные больницы в Украине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Британии сожгли 20 вышек 5G из-за слухов о распространении Covid-19
В Британии сожгли 20 вышек 5G из-за слухов о распространении Covid-19
Пандемия коронавируса: что делать украинцам, которые застряли в ЕС
Пандемия коронавируса: что делать украинцам, которые застряли в ЕС
Эксперименты ради жизни: как медики находят лекарства против коронавируса
Эксперименты ради жизни: как медики находят лекарства против коронавируса
Частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тесты на коронавирус
Частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тесты на коронавирус
Как Китай победил коронавирус и сработает ли эта модель в других странах
Как Китай победил коронавирус и сработает ли эта модель в других странах
Экс-футболист Динамо Алиев, называвший коронавирус фейком, заболел
Экс-футболист Динамо Алиев, называвший коронавирус фейком, заболел
Собираться возле церквей во время карантина запрещено — полиция Прикарпатья
Собираться возле церквей во время карантина запрещено — полиция Прикарпатья
Можно ли самостоятельно менять место обсервации: объяснение юриста
Можно ли самостоятельно менять место обсервации: объяснение юриста

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка