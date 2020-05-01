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Факты / Видео / Украина / Общество

Covid-19 стремительно распространяется по Буковине и Киеву: ситуация в Украине

5 смертей и почти сотня новых случаев за сутки — коронавирус и дальше стремительно распространяется по Буковине. Всего инфицированных 1667 и 45 умерших.

В Черновцах пациентов с коронавирусом начала принимать еще одна больница. Подозрений настолько много, что за день планируют заполнить треть мест.

Становится больше больных и в столице — 52 новых случая. Коронавирус обнаружили в двух общежитиях. Подробнее — в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как живут в общежитиях, закрытых на карантин.

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