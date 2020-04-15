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Коронавирус в Киево-Печерской лавре. Госпитализированы монахиня и ученики семинарии

В столице фиксируют увеличение случаев коронавируса, за день поступило 612 новых больных с Covid-19. Киев остается лидером по количеству инфицированных в Украине. Больше всего больных в Киево-Печерской лавре. 14 апреля там госпитализировали монахиню и двух учеников семинарии. Еще в 20 человек взяли анализы.

На территории святыни провели усиленную дезинфекцию, тщательно обработали все помещения, в том числе храмы, духовную академию и семинарию. Также в Лавре установили специальные медицинские посты.

Covid-19 обнаружили еще у одного народного депутата — Вадима Новинского, об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети. Нардеп заявил, чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов. Но по рекомендации врачей несколько дней проведет в стационаре. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в Киево-Печерской лавре умер 42-летний иеродиакон Наум, у которого накануне диагностировали коронавирус.

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