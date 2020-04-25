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Коронавирус в мире: 6 тыс. случаев за сутки в РФ и уменьшение жертв во Франции

Пока нет доказательств, что люди, переболевшие Covid-19 и имеют антитела к этой болезни, защищены от повторного заражения. Такое заявление объявила Всемирная организация здравоохранения.

Правительства некоторых стран считают, что наличие антител может быть основанием для выдачи так называемых иммунных паспортов, и такой документ мог бы дать право не соблюдать карантин. ВОЗ считает, что это увеличит риски распространения коронавируса.

Между тем, лидер по количеству инфицированных — США, там зарегистрировано четверть смертей от вируса — 52 тыс. В России за сутки вирус обнаружили почти у 6 тыс. человек, треть в Москве, которая уже месяц на карантине.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в США миллионы людей без работы и какие ослабления запретов в Польше.

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