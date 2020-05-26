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Коронавирус в мире: Бразилия – первая по смертности, Европа готовится к турсезону

Соединенные Штаты и дальше возглавляют список по количеству инфицированных коронавирусом — более 1 млн 700 тыс. Несмотря на это, страна выходит из карантина.

Накануне в большинстве штатов заработали храмы — священники и верующие придерживаются санитарных норм. Но людей на богослужениях пока немного. В Нью-Йорке, который эпидемия затронула больше всего, на коронавирус тестировали 2 млн человек — зараженных примерно 200 тыс. Впрочем, в городе уже позволили собираться группами до 10 человек.

Бразилия остается второй в мире по количеству заболеваний коронавирусом. А по смертности за сутки — первая. Умирает там сейчас за сутки больше людей, чем в Соединенных Штатах. Накануне вирус убил более 800 бразильцев. Решение о карантинных мероприятиях принимает местная власть. Президент страны отказывается признать угрозу эпидемии, поэтому ограничения введены неоднородно.

Подробнее о ситуации в мире смотрите в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о парк вместо кладбища в Бразилии и ослабление карантина в РФ.

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