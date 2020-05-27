Коронавирус в мире: новый эпицентр в Америке и ослабление карантина в Европе

Эпицентр пандемии коронавируса из Европы переместился в Южную и Северную Америку. Об этом заявила Всемирная организации здравоохранения. Причем, страны Южной совокупно уже опередили Соединенные Штаты по количеству новых случаев.

Хуже всего ситуация в Бразилии. Также высокий уровень заболеваемости в Мексике, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа.

В Европе по количеству заражений лидирует Великобритания, обогнав Италию. Коронавирус подхватили более 266 тыс. британцев. Правительства европейских стран все активнее занимаются спасением экономики и отменой карантина. Подробнее — в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какую ложь распространяют о Covid-19 и как мир борется с фейками.

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