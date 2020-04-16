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Коронавирус в мире: пик эпидемии в США и осторожный оптимизм в Европе

Количество заражений на Covid-19 в мире снова начало расти. Сейчас болезнь обнаружили у более 2 млн человек. Умерли почти 137 тыс. Вылечились — 510 тыс.

Больше всего больных в Соединенных Штатах. В стране продлены карантинные мероприятия. А Дональд Трамп, между тем, назовет условия для восстановления экономики.

А вот ситуация в Европе внушает осторожный оптимизм. Подробности — в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Дания и Австрия ослабляют карантин, в России — наплыв больных.

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