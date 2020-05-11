Коронавирус в мире: ослабление карантина в Европе и рост инфицированных в России

Улицы Москвы начали пустеть. Строгий карантин заставляет сидеть москвичей дома, особенно после того, как Россия вышла на третье место по количеству зараженных коронавирусом в мире. В стране 221 тыс. зараженных. Только за последние сутки прибавилось 11 тыс. больных и 94 смерти, большинство из них в столице.

США в то же время лидируют по количеству умерших и больных. Там почти 1,5 млн инфицированных. Всего в стране умерло более 80 тыс. больных коронавирусом. Зато Европа частично выходит из жестких ограничений. Во Франции открылись магазины, разрешено гулять в парках и заниматься спортом. А вот бизнес-центры не заработали на полную, большинство до сих пор работает удаленно. С 10 сотрудников компании на работу выходит один. Все ради сдерживания новых заражений. Подробнее в сюжете Натальи Луценко.

Напомним, стало известно, какая страна первой получит от Японии вероятное лекарство от коронавируса.

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