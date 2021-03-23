Коронавирус в мире: смертность выросла впервые за несколько месяцев

Мутировавший штамм коронавируса вызвал всплеск заболеваемости в мире. Страны не спешат отменять ограничения, хотя некоторые уже начали открывать границы, но только для тех, у кого есть так называемый зеленый пропуск — информация о полной вакцинации.

В мире впервые с прошлой недели возросло количество заболеваний Covid-19. Также впервые за несколько месяцев выросла смертность.

Связывают это с медленными темпами вакцинации, усталостью людей от карантина, а также новыми мутациями болезни.

— Мы столкнулись с новым типом вируса, который быстрее распространяется и более смертоносный. Поэтому нам пока необходимы ограничения, хотя мы понимаем, что это довольно неприятно. Все это затянулось дольше, чем мы думали и все же каждый день больше людей прививаются и мы четко видим свет в конце туннеля, — сказала канцлер Германия Ангела Меркель.

Утром, днем ​​и вечером вакцинировать людей призвал президент Франции Емммануель Макрон.

— Вакцинация — национальный приоритет! Для кампании прививки не будет ни государственных праздников, ни выходных. Мы должны иммунизировать можно больше людей. Надо задействовать все центры вакцинации, их двери будут открыты для всех желающих, — подчеркнул Макрон.

Между тем Греция уже открывает двери для туристов. С сегодняшнего дня страна уже принимает путешественников из Израиля по зеленым пропускам. Остальные туристы смогут приезжать в Грецию с середины мая, так прогнозируют Афины.

В то же время количество зафиксированных случаев коронавируса перевалило в мире за 124 млн. Почти три миллиона человек погибли. Одолели болезни более ста миллионов человек.

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