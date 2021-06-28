Коронавирус в мире: вспышка штамма Дельта в России и снижение заражений в Европе

В ВОЗ сообщают, что из-за штамма коронавируса Дельта мир может охватить новая смертоносная волна пандемии.

Ведь сейчас этот сверхбыстрый в распространении вариант коронавируса зафиксировали в 92 странах. В то же время в ВОЗ констатируют, что последние дни в мире обнаружили наименьшее количество новых случаев Covid-19 с февраля месяца.

Более 21,5 тыс. заражений за 27 июня обнаружили в России. Большинство случаев — в Москве. В городе ввели новые ограничения. Кафе и рестораны могут обслуживать только тех клиентов, кто имеет специальный QR-код.

К нему должна быть привязана справка о вакцинации, иммунитет после болезни, или же отрицательный тест. Власти заставляют людей вакцинироваться и даже угрожали, что тех, кто отказывается, будут увольнять с работы. Впрочем, россияне неохотно идут иммунизироваться.

Между тем Израиль ограничивает поездки для своих граждан в страны с максимальным уровнем угрозы инфицирования, среди которых Россия, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия и Мексика. За посещение этих стран — штраф в более чем $1,5 тыс.

Португалия, где фиксируют всплеск заболеваемости, ввела карантин для прибывших британцев, которые не вакцинированы от коронавируса. Вариант Дельта распространился в стране после того, как португальский власти разрешили въезжать британцам. Кроме ограничений на границе, власти Лиссабона ограничили работу баров и ресторанов.

А в Европе ситуация улучшается. Италия отменили почти все карантинные ограничения. В так называемой белой — безопасной зоне находятся все регионы страны. Правительство отменило ношение масок на улице. Однако необходимо использовать маски в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте, в поездах и самолетах.

Осложнения от коронавируса в детей в Индии

В Индии дети, переболевшие Covid-19, стали чаще страдать мультисистемным воспалительным синдромом.

Уточняется, что врачи все чаще фиксируют появление этого симптома в течение года, но последнее время случаев стало больше.

Синдром зафиксирован в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других. Точное число больных не установлено, но их уже сотни. Лишь в Чандигархе цифры разнятся от 42 до 252 детей.

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