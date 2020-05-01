Коронавирус в мире: в США митингуют, в РФ количество больных растет рекордно быстро

В мире уже 3 млн 336 тыс. инфицированных коронавирусом. Более 235 тыс. человек умерли. И более миллиона выздоровели.

В Испании количество за сутки продолжает уменьшаться. В России же ситуация обостряется — количество больных растет рекордно быстро — за сутки добавилось 8 тыс. новых случаев, всего уже 114 тыс. инфицированных.

В США уже более миллиона больных. Но люди выходят на митинги, требуя отменить карантин. Между тем, президент Дональд Трамп заявил: он уверен, что коронавирус был искусственно создан в лаборатории в Ухане. Зато американская разведка утверждает обратное. Подробности в сюжете Андрея Гетьмана.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Франция собирается выходить из карантина.

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