Коронавирус в Китае: число погибших возросло до четырех

До четырех возросло число погибших из-за нового коронавируса в Китае.

Опасная пневмония, которая может привести к смерти, передается от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения созывает заседание чрезвычайного комитета экспертов. Они решат, следует ли объявлять международное чрезвычайное положение.

В Китае в настоящее время зарегистрированы уже 220 подтвержденных случаев заражения. Опасная болезнь уже вышла за пределы страны – заболевание зафиксировано в Южной Корее, Таиланде и Японии.

Вчера Факты ICTV писали о третьей смерти от пневмонии, которую вызывает новый коронавирус в китайском городе Ухань.

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