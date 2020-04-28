Коронавирус в “ЛНР” и “ДНР”: после Пасхи там вспышка заболеваемости

Без масок и социальной дистанции тысячи луганчан встречали Пасху с традиционным целованием рук и икон.

Результат на заставил себя долго ждать и уже на третий день пасхальной недели количество больных коронавирусом на оккупированной Луганщине, по данным боевиков, возросло вдвое, из-за чего кроме Антрацита и Красного Луча пришлось закрыть еще 5 городов.

В оккупированном Донецке даже похвастались цифрами: в церковь пришли десятки тысяч верующих. Здесь результат также на заставил себя ждать — по данным оккупантов, в ОРДЛО сейчас 148 зараженных — это почти вдвое больше, чем на освободившемся Донбассе. Подробнее о ситуации в ОРДЛО смотрите в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, есть ли ограничения и скрывают ли реальные случаи коронавируса в ОРДЛО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.