Коронавирус в Украине: гибнут целые семьи, массово заражаются монахи и верующие

Инфицируются семьями, и семьями — умирают. На Буковине коронавирус унес жизни сразу двух родных братьев. Одному 20, другому 25 лет. Старшего врачи спасали десять дней. Ребята умерли с разницей в сутки. Накануне умерла и их их бабушка, а отец в критическом состоянии.

Медики сетуют: люди поздно обратились за помощью. За прошедшие сутки в области 82 новых случая коронавируса и уже 1053 инфицированных.

Антирекорд по заболеваемости в Днепре. За сутки лабораторно подтвердили сразу 20 новых больных коронавирусом. Почти все больные — это люди, которые посетили религиозную школу в Першотравенске, где было первое массовое заболевание коронавирусом из-за устроенного там собрания религиозной школы. Подробности — в сборном сюжете из регионов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как лечат больных коронавирусом в Украине и сколько это стоит.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.