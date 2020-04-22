Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Коронавирус в Украине: гибнут целые семьи, массово заражаются монахи и верующие

Инфицируются семьями, и семьями — умирают. На Буковине коронавирус унес жизни сразу двух родных братьев. Одному 20, другому 25 лет. Старшего врачи спасали десять дней. Ребята умерли с разницей в сутки. Накануне умерла и их их бабушка, а отец в критическом состоянии.

Медики сетуют: люди поздно обратились за помощью. За прошедшие сутки в области 82 новых случая коронавируса и уже 1053 инфицированных.

Антирекорд по заболеваемости в Днепре. За сутки лабораторно подтвердили сразу 20 новых больных коронавирусом. Почти все больные — это люди, которые посетили религиозную школу в Першотравенске, где было первое массовое заболевание коронавирусом из-за устроенного там собрания религиозной школы. Подробности — в сборном сюжете из регионов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как лечат больных коронавирусом в Украине и сколько это стоит.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Коронавирус в общежитии Вишневого: почему больных вовремя не изолировали
Коронавирус в общежитии Вишневого: почему больных вовремя не изолировали
Во Львовской области от Covid-19 умер врач
Во Львовской области от Covid-19 умер врач
О чем говорит вскрытие тел жертв коронавируса — исследование
О чем говорит вскрытие тел жертв коронавируса — исследование
Карантин не помеха: в Киеве пенсионеры устроили очереди возле банков и почты
Карантин не помеха: в Киеве пенсионеры устроили очереди возле банков и почты
Олимпийская чемпионка Якобсен завершила спортивную карьеру, чтобы стать врачом
Олимпийская чемпионка Якобсен завершила спортивную карьеру, чтобы стать врачом
Как сделать антисептик в домашних условиях — рецепт ВОЗ
Как сделать антисептик в домашних условиях — рецепт ВОЗ
Что почитать на карантине — топ-5 книг
Что почитать на карантине — топ-5 книг
Большие очереди и никакой дистанции: в Николаеве и Киеве люди штурмуют банки
Большие очереди и никакой дистанции: в Николаеве и Киеве люди штурмуют банки

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка