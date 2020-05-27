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Коронавирус в Украине: харьковские медики отказались помогать коллегам

Харьковские медики отказываются помогать своим коллегам из областной инфекционной больницы, которая является передовой по приему больных коронавирусом. Сначала более восьми десятков медиков из разных медучреждений региона согласились на период пандемии работать в инфекционке. Но, когда узнали о тяжелых условиях труда — больными были заняты все 200 коек больницы, медперсонала втрое меньше, чем необходимо — отказались.

Председатель харьковской ОГА ищет медиков, готовых взять на себя тяжелую миссию, уверяет, что теперь там условия несколько облегчены — инфекционки разгружают, значительную часть больных переводят в другие больницы города.

85 день борьбы с коронавирусом на Буковине. В больницах Черновцов, наконец, увеличивается количество свободных коек. Но об ослаблении карантина пока речь не идет. Подробнее о ситуации в регионах — в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве медиков скорой начали тестировать на антитела к коронавирусу.

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