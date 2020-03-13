Коронавирус в Украине: первая жертва, меры безопасности в городах

Коронавирус начал убивать украинцев. В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина, у которой была подтверждена эта смертельная болезнь.

В Черновицкой области еще одно подозрение на коронавирус — госпитализировали женщину, которая 8 марта вернулась из Италии. Ее госпитализировали в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В Радомышле ввели особые меры безопасности. Общественный транспорт не ходит. На выезде в город у всех проверяют температуру. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине смотрите в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в портах Украины вводят контроль судов из-за коронавируса.

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