Коронавирус в Украине: спад эпидемии на Прикарпатье и Буковине, обострение на Закарпатье

Только 18 новых случаев и 5 летальных — такие данные на Буковине по коронавирусу. Нагрузка на городские больницы уменьшается, а это значит, что есть 30 свободных мест. Но смягчать карантин в наиболее инфицированной области не спешат.

На убыль эпидемия пошла и на Прикарпатье. Во Франковске в 7 раз меньше вызовов скорой к больным с подозрениями на Covid-19.

В Харьковской области в селе Стрелечья, которое с 25 апреля находилось на карантине из-за вспышки коронавируса в психиатрической больнице, сняли режим изоляции. В Стрелечье действуют единые для Харьковщины правила — масочный режим и дистанция. За период пандемии в селе было выявлено 44 больных, из них 23 — медики и пациенты психбольницы. Подробнее о ситуации в регионах — в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что харьковская больница переполнена пациентами.

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