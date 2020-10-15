Коронавирус в Украине: как планируют пополнять резервы для борьбы с Covid-19

В Украине не улучшается ситуация с коронавирусом. Ежедневно в стране фиксируют более 5 тыс. новых больных, из-за чего койки в больницах постоянно заполняются.

Для борьбы с Covid-19 придется привлекать все резервы страны. Например, Минобороны может помочь развертыванием мобильных госпиталей. Но полевые госпитали начнут создавать, когда больницы будут заполнены более чем на 80%.

Пока планируют перепрофилировать другие учреждения здравоохранения для спасения больных коронавирусом. Это принесет не менее 5 тыс. койкомест.

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Ряды врачей планируют пополнить интернами, но они могут работать с больными коронавирусом только по собственному желанию.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 15 октября, заболевания подтвердили у 281 239 украинцев, за сутки — 5 062 новых случая.

Вирус унес жизни 5 302 граждан страны.

Преодолеть болезнь удалось 119 650 пациентам.

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