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Коронавирус уже во всех странах ЕС: где ввели карантин и отменили массовые мероприятия

Мир в осаде – коронавирус вынуждает к осторожности. С сегодняшнего дня (10 марта) Польша вводит санитарный контроль на всех своих границах с Германией, Чехией, Словакией, Украиной, Беларусью и Россией. Всех пассажиров и водителей автобусов и автомобилей будут проверять, мерить температуру и осматривать.

Президент Польши созывает заседание Совета национальной безопасности. А в Испании приостановили обучение в школах и университетах. Молдова пока не будет пускать иностранцев, приезжающих из стран, где есть коронавирус. Во Франции действует запрет на массовые собрания. Через нее Мадонна отменила концерты.

Вирус также обнаружили у французского министра культуры. Туристов в стране уменьшилось. А те, кто все же путешествует, наслаждаются свободным доступом к достопримечательностям.

Всего сейчас в мире заболели более 114 тыс. человек. Умерли 4026 человек. Вылечились более 64 тыс.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Италии из-за коронавируса карантин расширили на всю страну.

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