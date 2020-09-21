Коронавирусный коллапс в Харькове: из 25-й городской больницы увольняются медики

В Харькове коллапс в городской больнице, которая принимает больных коронавирусом. Оттуда массово начали увольняться медики, потому что их не обеспечили защитой. А нагрузка на больницу безумная — за три дня там почти полностью укомплектовали кровати, занятые больными коронавирусом 96 мест из возможных 100.

Больные жалуются, что не могут дозваться врачей, в течение суток к ним никто не подходит, а их родственники показывают списки лекарств, которые покупать приходится самим. И это при том, что в горсовете рапортовали о полной готовности медучреждений к приему больных коронавирусом.

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25-я городская больница Харькова — это заведение второй волны. Сюда доставлять больных коронавирусом начали на прошлой неделе, чтобы разгрузить областную инфекционную больницу, которая уже заполнена полностью. Ни одного свободного кровати и в реанимации.

Но вдруг здешние медики начали массово увольняться — только за 21 сентября, по словам одной из сотрудниц, заявления на увольнение написали шесть медсестер и санитарок.

Главная причина — это недостаток защиты медикам. Из защиты только халат и маска, ухаживать за больными некому — на выходных, на целое отделение, осталась одна санитарка. Пациенты в панике, ведь остались фактически один на один с коронавирусом.

У главного врача на столе лежат 25 заявлений на увольнение — он их не спешит подписывать, уговаривает медиков остаться, говорят в горсовете. В больнице же пока несколько дней передышки — больных принимают другие медучреждения, но уже 23 сентября сюда снова поедут скорые.

Новые коронавирусные ограничения

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новые ограничения в регионах, попавших в красную зону из-за Covid-19.

Новые карантинные ограничения вводятся с 22 сентября 2020 года. Они включают предложения региональной власти.