Корпорация АТБ запустила благотворительную программу адресной помощи социально незащищенным слоям населения

Третьего апреля в Украине стартовало самое масштабное благотворительное мероприятие последних лет, которое проводят Министерство социальной политики Украины и одна из крупнейших торговых сетей страны — АТБ. Цель проекта — предоставить более полумиллиона благотворительных наборов социально незащищенным слоям населения.

Благотворительная акция охватит более 190 населенных пунктов Украины в 24 областях. В каждый продуктовый набор войдут крупы, макароны, растительное масло, чай, печенье, цитрусовые.

Участники проекта надеются, что и другие представители бизнеса присоединятся к благотворительному движению.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что АТБ вводит ограничение на посещение магазинов без масок в ряде городов.

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