Коррупционный скандал в США: богачи устроили детей в университеты за деньги

Грандиозный коррупционный скандал разгорелся в Соединенных Штатах – за деньги детей богачей и знаменитостей устраивали в престижные университеты. Прокуроры уже обнародовали первые громкие имена, сообщили первые детали и выдвинули обвинения.

Немалая взятка нужному человеку – и ребенок вступает в один из самых престижных университетов США. Масштабную преступную схему накрыли американские следователи. Первым подозреваемым уже предъявлены обвинения.

Общая сумма сделок оценивается в 25 млн долларов. Организатором коррупционной схемы следователи считают 58-летнего Уильяма Сингера. Он обслуживал топ-менеджеров крупных компаний и голливудских актеров.

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Вместо их детей, Сингер отсылал на вступительные экзамены подставных людей и приписывал элитным поступающим спортивные успехи. Студенты университетов в шоке.

Всего по делу уже задержали полсотни человек, которых подозревают в причастности к взяточничеству. Кроме людей Сингера, официальные обвинения выдвинули 33-м его клиентам.

Сейчас суд отпустил Фелисити под залог в 250 тыс. долларов. Следователи обещают вскоре обнародовать новые шокирующие подробности крупнейшего коррупционного скандала в американском образовании. Процесс обещает быть очень громким.

К слову, формула Роттердам+ сняла вопросы о коррупции – экономист.

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