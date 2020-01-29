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Факты / Видео / Украина / Общество

Коррупция и война тормозят развитие Украины – опрос

Коррупция и война – главные тормоза развития Украины. Так думают 70% украинцев. Исследование опубликовали в фонде Демократические инициативы.

Социологи Центра Разумкова опросили более 2 тыс. респондентов. Спрашивали: что мешает развиваться нашей стране? И 69% украинцев убеждены – война и коррупция.

31% жалуются на засилье олигархов в экономике и 25% считают: страна не развивается из-за непрофессионализма власти и стремительной трудовой миграции.

Правда, 80% опрошенных верят, что преодолеть эти проблемы страна сможет через несколько лет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что 55% хотят остаться в составе Украины, 23% не хотят никаких автономий – опрос в ОРДЛО.

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