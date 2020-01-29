Коррупция и война тормозят развитие Украины – опрос
Коррупция и война – главные тормоза развития Украины. Так думают 70% украинцев. Исследование опубликовали в фонде Демократические инициативы.
Социологи Центра Разумкова опросили более 2 тыс. респондентов. Спрашивали: что мешает развиваться нашей стране? И 69% украинцев убеждены – война и коррупция.
31% жалуются на засилье олигархов в экономике и 25% считают: страна не развивается из-за непрофессионализма власти и стремительной трудовой миграции.
Правда, 80% опрошенных верят, что преодолеть эти проблемы страна сможет через несколько лет.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что 55% хотят остаться в составе Украины, 23% не хотят никаких автономий – опрос в ОРДЛО.
2020-01-29
Теги: Война на Донбассе, Корупция, Опрос, соцопитуванняЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.