Корректировка валютного курса принесет госбюджету дополнительные 30 млрд грн – Марченко

Глава Минфина Сергей Марченко уверяет, что корректировка Нацбанком Украины официального курса доллара по отношению к гривне увеличит поступления в бюджет на 30 млрд грн до конца года.

Об этом он заявил в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в рамках национального телемарафона.

– Рыночный курс у нас уже давно был на уровне 36-37 грн/$. Просто сейчас Нацбанк принял решение, что и официальный курс должен соответствовать рыночному. В госбюджет до конца года такое решение принесет 30 млрд грн, — подчеркнул министр финансов.

Нацбанк Украины 21 июля, впервые за почти пять месяцев полномасштабной войны, скорректировал официальный курс доллара по отношению к гривне, увеличив его на 25% – до 36,56 грн.

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