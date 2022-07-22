Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Корректировка валютного курса принесет госбюджету дополнительные 30 млрд грн – Марченко

Валентина Летяк редактор ленты

Глава Минфина Сергей Марченко уверяет, что корректировка Нацбанком Украины официального курса доллара по отношению к гривне увеличит поступления в бюджет на 30 млрд грн до конца года.

Об этом он заявил в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в рамках национального телемарафона.

– Рыночный курс у нас уже давно был на уровне 36-37 грн/$. Просто сейчас Нацбанк принял решение, что и официальный курс должен соответствовать рыночному. В госбюджет до конца года такое решение принесет 30 млрд грн, — подчеркнул министр финансов.

Нацбанк Украины 21 июля, впервые за почти пять месяцев полномасштабной войны, скорректировал официальный курс доллара по отношению к гривне, увеличив его на 25% – до 36,56 грн.

Читайте
В НБУ объяснили, как повлияет на жизнь украинцев изменение курса гривны

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Повышение курса доллара на 25% не означает равнозначного роста цен – НБУ
Повышение курса доллара на 25% не означает равнозначного роста цен – НБУ
Топливо на АЗС не подорожает: Куюн о влиянии валютного курса на стоимость бензина
Топливо на АЗС не подорожает: Куюн о влиянии валютного курса на стоимость бензина
В НБУ объяснили, как повлияет на жизнь украинцев изменение курса гривны
В НБУ объяснили, как повлияет на жизнь украинцев изменение курса гривны
Евро стремительно “взлетел” почти на 7,5 грн: курс валют в Украине на 22 июля
Евро стремительно “взлетел” почти на 7,5 грн: курс валют в Украине на 22 июля
Каким будет курс доллара в Украине после нововведений НБУ – прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в Украине после нововведений НБУ – прогноз экспертов
Курс НБУ повлияет на цены на топливо: на сколько подорожает бензин, автогаз и дизель
Курс НБУ повлияет на цены на топливо: на сколько подорожает бензин, автогаз и дизель
Темпы роста инфляции в Украине достигли 21,5%: какой прогноз до конца 2022 года
Темпы роста инфляции в Украине достигли 21,5%: какой прогноз до конца 2022 года
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%
Знайшли помилку в тексті?
Помилка