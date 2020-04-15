Полезные свойства красной икры
Весной традиционно люди начинают задумываться над повышением своего иммунитета. А нынешняя весна особенная, и требует не только укреплять иммунитет, но и создавать его.
В аптеках есть витамины, в том числе и Омега, но многим нравится, чтобы они могли быть не только полезными, но и легкоусвояемыми и желательно — приятными на вкус.
Врачи в частности отмечают наличие в красной икре полезных элементов, которые могут потребоваться иммунитету, и элемент ее праздничности, что добавляет позитива.
К слову, Факты ICTV писали топ-7 рецептов кабачковой икры.
2020-04-15
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