Польза рыбы: в какой больше питательных веществ и как выбрать

Диетологи призывают украинцев есть больше рыбы, однако по статистике граждане этого продукта избегают — кого-то не устраивает цена, кого качество. Однако найти оптимальный вариант на украинском рынке таки можно.

Рыбу считают одним из самых полезных продуктов на свете. В ней содержится магний, йод, омега-3 и витамин D, который сегодня очень популярен. Выбор рыбы также немалый, однако покупают ее, даже во время поста, в несколько раз меньше.

Диетологи рекомендуют есть рыбу три раза в неделю круглый год. Рыбный белок, в отличие от мясного, усваивается почти на 100%. А еще есть кальций и фосфор — они нужны для организма, особенно молодого. Ну и не секрет, что вся Украина — йододефицитная. А йод очень важен в любом возрасте.

— Дефицит йода влияет на интеллектуальную деятельность, на скорость восприятия информации, на умственное развитие у детей, даже на работу нашей щитовидной железы. Рыбу нужно есть все время, — отмечает диетолог Наталия Михнева.

Больше всего полезных и питательных веществ содержится в красной рыбе. Ее везут из Норвегии, Исландии или Финляндии.

Не всем по карману заплатить до 400 грн за килограмм. Поэтому люди часто засаливают ее самостоятельно, потому что так дешевле, чем купить готовую. Или же можно приобрести отдельные частицы рыбы, так получится еще более бюджетно, но не менее вкусно.

Популярна также сибас и дорада — она ​​немного дешевле и тоже импортная. Наиболее доступная морская рыба — хек или минтай, которая стоит примерно 70-80 гривен за килограмм. Она не такая жирная, имеет меньше питательных веществ, но ее также советуют употреблять диетологи.

Если не морская, то речная тоже прибавит здоровья. Она хоть беднее микроэлементами, но в ней содержится ценный белок. И выбор рыбы на сегодня большой. Рыбу везут преимущественно из Черкасской и Житомирской областей. Отдельные покупатели только за такой и приходят, потому что знают, что точно свежая.

Поэтому выбор есть — на разные вкусы и разные кошельки. Но большинство украинцев покупает рыбу сегодня значительно меньше, чем год назад. Именно потому, что привыкли думать, что рыба — это дорого, да еще и характер у нас традиционно плотоядный.

Если бы доля дешевой рыбы была больше по сравнению с привозной, то это бы заставило людей чаще употреблять рыбные блюда, в частности вкусно приготовить рыбу самому. Пока же на рынке только примерно 15% нашего продукта против восьмидесяти пяти импортного.

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