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Косовская керамика. Как изготавливают изделия по 300-летней технологии

Косовскую рисованную керамику внесли в наследие ЮНЕСКО. Сюда входит разнообразная посуда, детские игрушки, сувениры, печные изразцы, декоративные плитки. Это особый вид ремесла горцев, технология которого не менялась 300 лет. После семилетнего ожидания ее таки признали всемирным достоянием.

Косовскую керамику изготовляют только вручную. Это уникальный стиль, техника, цвета и сложные орнаменты. Все имеет традиционную колористику и оригинальный сюжет. Но вот молодежи в этом деле, к сожалению, немного. В Украине часто случается, что настоящее признание дома приходит только из-за границы. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, эксперты ЮНЕСКО обеспокоены незаконными раскопками на руинах древнего Херсонеса, которые ведут российские оккупанты.

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