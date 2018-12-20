Костюмированное шествие и конкурсы: фестиваль Святого Николая в Чигирине
Многолюдным шествием в центре первой казацкой столицы Чигирине начался фестиваль святого Николая. Костюмированная колонна с огромными ангелами и оркестром прошла в резиденции чудотворца. Люди – в ожидании чудес и подарков.
Вход в резиденцию святого Николая – через загадки, конкурсы и сказочные препятствия. К волшебнику не протолкнуться. Тот никого без подарка не отпускает.
А развлечения для детей – познавательные – в научной лаборатории и мастерской Святого Николая. От опытов и фокусов со льдом к изготовлению съедобных чехлов для телефонов и секретов молекулярной кухни.
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У самой резиденции Святого Николая на полную работает праздничная ярмарка и продолжается Всеукраинский конкурс мюзиклов. На него съехались со всей Украины.
Первая казацкая столица превращается в украинскую Лапландию уже несколько лет подряд. Ежегодно сюда едет все больше гостей. В прошлом году на встречу со Святым Николаем в Чигирин приехали более 10 тысяч детей. Столько же собралось и в этом году.
К слову, Факты ICTV рассказывали о фотожабах ко Дню Святого Николая.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!