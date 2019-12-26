Костюмированный спуск в Буковеле: драйвовое катание и праздничный торт
Святые Николаи, Деды Морозы, Снегурочки и множество фантастических героев мчались на лыжах и сноубордах горными трассами украинских Карпат.
Около тысячи туристов приняли участие в традиционном костюмированном спуске в Буковеле и получили в подарок скипасы.
К драйвовому катанию прибавилось и угощение праздничным тортом.
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Неразрывные компоненты зимнего досуга в Буковеле, конечно, захватывающие спуски по заснеженным трассам, которые украшают еще и традиционные кулинарные развлечения.
Ранее Факты ICTV писали, как в Буковеле открывали сезон катаний.
2019-12-26
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