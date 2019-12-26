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Костюмированный спуск в Буковеле: драйвовое катание и праздничный торт

Святые Николаи, Деды Морозы, Снегурочки и множество фантастических героев мчались на лыжах и сноубордах горными трассами украинских Карпат.

Около тысячи туристов приняли участие в традиционном костюмированном спуске в Буковеле и получили в подарок скипасы.

К драйвовому катанию прибавилось и угощение праздничным тортом.

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Неразрывные компоненты зимнего досуга в Буковеле, конечно, захватывающие спуски по заснеженным трассам, которые украшают еще и традиционные кулинарные развлечения.

Ранее Факты ICTV писали, как в Буковеле открывали сезон катаний.

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