Котлета 170 грн: где в Украине можно купить искусственное мясо и какова его польза

Мясо, но без мяса. В мире набирает популярность новый тренд – растительное мясо.

Есть этот продукт уже и в Украине. В магазинах можно его купить, а в ресторанах попробовать бургер из растительного мяса.

Изготавливают его в Америке, процесс держат в секрете. Но ингредиенты известны, и главный – это гороховый белок.

Полезно ли растительное мясо, может ли по питательности заменить обычное и действительно ли его не отличить? Наша Ольга Читайло устроила анализ и дегустацию новому продукту.

К слову, Факты ICTV рассказывали о секрете растительного мяса.

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