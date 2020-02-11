Котлета 170 грн: где в Украине можно купить искусственное мясо и какова его польза
Мясо, но без мяса. В мире набирает популярность новый тренд – растительное мясо.
Есть этот продукт уже и в Украине. В магазинах можно его купить, а в ресторанах попробовать бургер из растительного мяса.
Изготавливают его в Америке, процесс держат в секрете. Но ингредиенты известны, и главный – это гороховый белок.
Полезно ли растительное мясо, может ли по питательности заменить обычное и действительно ли его не отличить? Наша Ольга Читайло устроила анализ и дегустацию новому продукту.
К слову, Факты ICTV рассказывали о секрете растительного мяса.
2020-02-11
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