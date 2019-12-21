Колбаса на елках и город из пряников. Как украсили города мира к Новому году

Накануне Нового года и Рождества страны мира будто устраивают праздничные соревнования на самую высокую елку, оригинальные игрушки на креативные идеи.

Треть жителей маленького мексиканского городка Тлаль-пу-Хауа изготавливают елочные украшения. Стекло выдувают самостоятельно при температуре выше 750 градусов. Затем шарики расписывают и украшают.

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В изготовлении украшений задействованы более 10 тыс. жителей, так продолжается уже почти 100 лет. Ежегодно производится более 50 млн шариков, известных во всем мире. Здешние игрушки продают в Канаде, США, Японии и странах Европы.

В Беларуси новогодние праздники готовятся отмечать оригинальными елками. Здесь сделали праздничные деревья из золотых слитков и газовых труб, а украсили их колбасой. Оригинально украсить елки предложили местным компаниям. Они творчески подошли к заданию.

В Польше в честь новогодних праздников открыли городок с имбирных пряников. На площади в 80 м² разместились дома, башни, ветряную мельницу и даже движущийся поезд. Смастерили чудо-город за четыре месяца.

Городок сделан почти из 4 тыс. пряников. Посмотреть на него гостям можно до конца февраля. А вот можно ли будет потом съесть имбирные экспонаты – организаторы не уточняют.

Напомним, украинский певец Pianoboy презентовал клип на песню Якщо хочеш Новий рік и сыграл в нем Святого Николая.

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