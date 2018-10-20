Коворкинг: что это такое и как работает в Варшаве

Если есть идея, важно найти место, где над ней работать. И в этом смысле Польша предлагает офисы и коворкинг на любые прихоти. С кучей выгод, а главное – часто даже бесплатно.

Коворкинг компании Гугл создали специально для тех, кто имеет гениальную идею и ищет место, где над ней поработать. Много света, быстрый Интернет, комната отдыха. И все это бесплатно. Отдельные места для телефонных разговоров, шкафы для личных вещей. И еще на каждом шагу стимулы развиваться.

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Их часто обустраивают в стеклянных высотках, которые так популярны в настоящее время на Западе. Но и в простых бизнес-центрах все, чтобы работник не был привязан к столу, компьютера или к любому другому месту. Потому что для большинства молодых работников важны свобода и комфорт.

Если не удалось найти бесплатное место для работы, всегда можно арендовать. В крупнейших городах средняя стоимость месячной аренды 30 квадратных метров с компьютерами 1500 злотых – это примерно 12 тысяч гривен. Для трех работников это более чем доступно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что офисная работа способствует разводу.

Опубликовано Октябрь, 20 в 15:01



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