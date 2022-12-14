Коворкинг – тренд сезона! Где работают украинцы во время отключений света

Отключения света заставляют украинцев, которые привыкли работать удаленно, возвращаться в офисы или искать место для работы с генератором и стабильным интернетом. Так что работать приходится повсюду — на заправках, в супермаркетах, кафе и коворкингах.

В Киеве количество работников, которые начали регулярно посещать офисы, выросло вдвое. В некоторых компаниях, которые заблаговременно позаботились о генераторах и бесперебойном интернете, и больше. Даже в вакансиях теперь работодатели привлекают работников не стандартными бонусами, а генераторами.

– Многие работодатели призывают, что у них есть Starlink, генератор, в вакансиях начинают появляться такие явно подсвеченные тезисы, у таких работодателей есть очевидное преимущество, – рассказывает основатель Work.ua Артур Михно.

Каждый день аншлаги и в коворкингах, где можно арендовать рабочее место на время.

— У нас есть полностью оборудованный подвал, и это не просто подвал-бомбоубежище, это полностью оборудованный этаж. Есть лаундж зона, кухня, спортзал, большой конференц-зал, и если будет суперблекаут, то здесь можно будет жить, – говорит менеджер коворкинга BeeWorking Анастасия Чумак.

Стоит рабочее место в коворкинге от 700 грн в день, абонемент на месяц – 4,5 тыс. грн. Начали появляться и бесплатные, где можно поработать. Один такой на 100 рабочих мест открыли в торговом центре популярной сети.

С ноутбуками и телефонами украинцы идут на звук генератора – в кафе. Сколько бы клиенты ни сидели — никого не выгоняют, потому что понимают, что сейчас нужно работать всем. Обычно люди, которые приходят поработать на несколько часов, заказывают себе что-то, поэтому бизнес выручки не теряет.

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